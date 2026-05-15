Spectacle La Féerie de Noël Yèvres
Spectacle La Féerie de Noël Yèvres samedi 19 décembre 2026.
Yèvres
Spectacle La Féerie de Noël
Ferme équestre Yèvres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19
fin : 2026-12-19
Date(s) :
2026-12-19
La Chevauchée du Perche vous propose un spectacle pour le plaisir des petits et des grands.
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Ferme équestre Yèvres 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 19 37 45 26 cquentin8@orange.fr
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English :
La Chevauchée du Perche puts on a show to delight young and old alike.
L’événement Spectacle La Féerie de Noël Yèvres a été mis à jour le 2026-05-15 par OT GRAND CHATEAUDUN
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