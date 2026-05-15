Yèvres

Spectacle western

Ferme équestre Yèvres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

La Chevauchée du Perche vous propose un spectacle western pour le plaisir des petits et des grands.

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Ferme équestre Yèvres 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 19 37 45 26 cquentin8@orange.fr

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English :

La Chevauchée du Perche puts on a western show for the enjoyment of young and old alike.

L’événement Spectacle western Yèvres a été mis à jour le 2026-05-15 par OT GRAND CHATEAUDUN