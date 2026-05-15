Yèvres

Randonnée vintage à vélo

Mairie de Yèvres Yèvres Eure-et-Loir

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 16:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Rejoignez-nous pour une journée conviviale autour du vélo d’antan ! Une randonnée vintage pour les vélos d’avant 1985 et en tenues d’époque. Deux parcours sont proposés, un parcours de 32 km pour tous les vélos anciens et un parcours de 45 km réservé aux vélos de compétition d’avant 1985.

Rejoignez-nous pour une journée conviviale autour du vélo d’antan organisée par l’Union Sportive de Yèvres Section Cyclo.

Départ à 9h00 devant la mairie de Yèvres.

Thème Vélos des Tours de France et compétitions .

3 modes de participations seront proposés

– Caravane des supporters vélo usuel ancien, distance environ 30 km

– Les touristes-routiers vélo de course de 1903 à 1939 45 km

– Les gros braquets vélo de course de 1947 à 1985 45 km

A 16h30 concours d’élégance et remise de récompenses. 25 .

Mairie de Yèvres Yèvres 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire cycloyevres@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for a convivial day out on the bikes of yesteryear! A vintage ride for pre-1985 bikes in period costume. Two routes are proposed: a 32 km route for all vintage bikes, and a 45 km route reserved for pre-1985 competition bikes.

L’événement Randonnée vintage à vélo Yèvres a été mis à jour le 2026-05-15 par OT GRAND CHATEAUDUN