Randonée sur les sommets Béarnais Office de tourisme Bedous
Randonée sur les sommets Béarnais Office de tourisme Bedous mercredi 1 juillet 2026.
Bedous
Randonée sur les sommets Béarnais
Office de tourisme 2 Place François Sarraille Bedous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 46 – 46 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 08:30:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Cette randonnée à la journée, est proposée à destination du public plus sportif, habitués à la rando en montagne, mais qui recherche le confort de l’accompagnement de un guide de montagne. Elle est dédié à découvrir les sommets mythiques du Bearn
* Table des Trois Rois sommet emblématique à la frontière francoespagnole, offrant un panorama exceptionnel
* Pic d’Aspe ascension sauvage et esthétique au coeur de la vallée d’Aspe, avec une vue imprenable sur les sommets environnants.
* Pic d’Ansabère Dominant les célèbres aiguilles d’Ansabère, ce sommet offre une ambiance minérale spectaculaire.
* Permayou sommet panoramique accessible et varié, parfait pour profiter d’une vue dégagée sur l’ensemble de la chaîne. .
Office de tourisme 2 Place François Sarraille Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 57 57 aspe@pyrenees-bearnaises.com
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English :
L’événement Randonée sur les sommets Béarnais Bedous a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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