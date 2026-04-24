Randonée sur les sommets Béarnais Office de tourisme Bedous
Randonée sur les sommets Béarnais Office de tourisme Bedous mercredi 15 juillet 2026.
Bedous
Randonée sur les sommets Béarnais
Office de tourisme 2 Place François Sarraille Bedous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 46 – 46 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 08:30:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Cette randonnée à la journée, est proposée à destination du public plus sportif, habitués à la rando en montagne, mais qui recherche le confort de l’accompagnement de un guide de montagne. Elle est dédié à découvrir les sommets mythiques du Bearn
* Table des Trois Rois sommet emblématique à la frontière francoespagnole, offrant un panorama exceptionnel
* Pic d’Aspe ascension sauvage et esthétique au coeur de la vallée d’Aspe, avec une vue imprenable sur les sommets environnants.
* Pic d’Ansabère Dominant les célèbres aiguilles d’Ansabère, ce sommet offre une ambiance minérale spectaculaire.
* Permayou sommet panoramique accessible et varié, parfait pour profiter d’une vue dégagée sur l’ensemble de la chaîne. .
Office de tourisme 2 Place François Sarraille Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 57 57 aspe@pyrenees-bearnaises.com
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English :
L’événement Randonée sur les sommets Béarnais Bedous a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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