Randonnée à Cheval (Journée) Écurie de la Forêt de Lyons La Feuillie
Randonnée à Cheval (Journée) Écurie de la Forêt de Lyons La Feuillie samedi 30 mai 2026.
La Feuillie
Randonnée à Cheval (Journée) Écurie de la Forêt de Lyons
Rue des Ventes La Feuillie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 08:30:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Prenez le temps d’une journée pour vous évader à cheval au cœur de la nature et du bocage brayon. De beaux moments et de belles rencontres vous attendent !
À noter ces balades s’adressent uniquement aux cavaliers à l’aise aux trois allures. Elles ne sont pas adaptées aux débutants.
Tous les samedis, la journée entière, déjeuner compris .
Rue des Ventes La Feuillie 76220 Seine-Maritime Normandie +33 6 09 23 48 55 ecurie.dela.foret.de.lyons@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée à Cheval (Journée) Écurie de la Forêt de Lyons
L’événement Randonnée à Cheval (Journée) Écurie de la Forêt de Lyons La Feuillie a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
À voir aussi à La Feuillie (Seine-Maritime)
- Randonnée à Cheval (Journée) Écurie de la Forêt de Lyons La Feuillie 23 mai 2026
- Marché à la ferme La Feuillie 19 juin 2026
- Sortie Pédestre et VTT La Feuillie 28 juin 2026
- Concert La Feuillie Classic La Feuillie 3 juillet 2026
- Soirée à l’Ouest déambulation théâtralisée à La Feuillie La Feuillie 23 juillet 2026