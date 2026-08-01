Randonnée à cheval Mouthe sports nature Mouthe
lundi 17 août 2026 · Mouthe
Informations pratiques
Mouthe
Randonnée à cheval Mouthe sports nature
Centre équestre de la Bâtie Mouthe Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 14:00:00
fin : 2026-08-21 16:00:00
Date(s) :
2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-31
Randonnée à cheval sur les hauteurs de Mouthe, en soirée depuis la ferme des Bâties.
tarifs
1h 25 € / personne
2h 35 € / personne
Avec repas 65 € / personne
Réservation obligatoire ! .
Centre équestre de la Bâtie Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté mathilde.picot@cheval-passion-jura.fr
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English : Randonnée à cheval Mouthe sports nature
L’événement Randonnée à cheval Mouthe sports nature Mouthe a été mis à jour le 2026-08-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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