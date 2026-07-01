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Randonnée à Gaillères MAISON GARBAY Luglon

vendredi 17 juillet 2026 · MAISON GARBAY · Luglon

Randonnée à Gaillères MAISON GARBAY Luglon

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
MAISON GARBAY
Adresse
1 Place de la Grande Lande
Ville
40630 Luglon
Département
Landes
Tarif

Luglon

Randonnée à Gaillères

MAISON GARBAY 1 Place de la Grande Lande Luglon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 09:00:00
fin : 2026-07-17 12:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Randonnée à Gaillères: Boucle Airial Site de Massy
Parcours de 7km sans difficulté, pas de pique-nique.
Départ à 9h00 à Labrit, rendez-vous sur la place
Randonnée à Gaillères: Boucle Airial Site de Massy
Parcours de 7km sans difficulté, pas de pique-nique.
Départ à 9h00 à Labrit, rendez-vous sur la place   .

MAISON GARBAY 1 Place de la Grande Lande Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 09 41 99  info@maisongarbay.fr

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English : Randonnée à Gaillères

Hike in Gaillères: Airial Loop Massy Site
A 7-km hike with no difficult sections; no picnic.
Departure at 9:00 a.m. from Labrit; meet at the square

L’événement Randonnée à Gaillères Luglon a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Cœur Haute Lande

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