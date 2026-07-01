Randonnée à Gaillères MAISON GARBAY Luglon

Informations pratiques

Luglon

Randonnée à Gaillères

MAISON GARBAY 1 Place de la Grande Lande Luglon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 09:00:00

fin : 2026-07-17 12:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Randonnée à Gaillères: Boucle Airial Site de Massy

Parcours de 7km sans difficulté, pas de pique-nique.

Départ à 9h00 à Labrit, rendez-vous sur la place

Randonnée à Gaillères: Boucle Airial Site de Massy

Parcours de 7km sans difficulté, pas de pique-nique.

Départ à 9h00 à Labrit, rendez-vous sur la place .

MAISON GARBAY 1 Place de la Grande Lande Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 09 41 99 info@maisongarbay.fr

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English : Randonnée à Gaillères

Hike in Gaillères: Airial Loop Massy Site

A 7-km hike with no difficult sections; no picnic.

Departure at 9:00 a.m. from Labrit; meet at the square

L’événement Randonnée à Gaillères Luglon a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Cœur Haute Lande