Randonnée à Grans Orientation Salon-de-Provence

Salon-de-Provence

Randonnée à Grans Orientation

Samedi 4 juillet 2026 de 9h à 12h.

Jeudi 3 septembre 2026 de 9h à 12h. Le point GPS sera communiqué au moment du départ Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-09-03 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-09-03

Partez à l’aventure au cœur de la Provence avec une randonnée d’orientation ludique et immersive dans la forêt de Grans.

Au fil des sentiers, laissez-vous séduire par un paysage typiquement provençal, baigné de lumière et embaumé par les senteurs de thym, de romarin et de pins. Votre balade vous mènera à la découverte des charmantes bories de la forêt de Grans, ces cabanes en pierre sèche chargées d’histoire. Une sortie idéale pour allier découverte, détente et plaisirs sucrés, au cœur d’une Provence authentique et chaleureuse.



Au milieu des senteurs de garrigue, partez à la recherche des mystérieuses bories de la forêt de Grans. Ces cabanes en pierre sèche, typiques de la Provence, surgissent au détour des chemins comme autant de témoins d’un passé rural fascinant.



Carte en main, laissez-vous guider par votre curiosité et votre esprit d’aventure pour retrouver les balises dissimulées dans ce décor naturel authentique. Entre exploration, jeu et découverte, chaque étape est une invitation à lever les yeux, observer et s’émerveiller.



Au fil du parcours, profitez d’un cadre paisible et ensoleillé, bercé par le chant des cigales et la beauté sauvage du paysage provençal. Une activité conviviale et accessible à tous, idéale pour partager un moment unique en famille, entre amis ou en groupe.



Une expérience inoubliable pour allier nature, patrimoine et plaisir de l’orientation… au cœur d’une Provence secrète et préservée.



10km | 50m D+ | 3h00 | Facile



Contenu du sac à dos chaussure de trail ou de randonnée (basse ou haute), batons de marche si besoin, 1,5L d’eau par personne, barres énergétiques ou pates de fruit, lunette de soleil, casquette ou buff ou bob, coupe-vent, veste imperméable. .

Le point GPS sera communiqué au moment du départ Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Embark on an adventure in the heart of Provence with a fun and immersive orienteering hike in the Grans Forest.

L’événement Randonnée à Grans Orientation Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de Salon de Provence