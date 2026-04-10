Obersteinbach

Randonnée à la découverte des châteaux forts

Rue de l’Arnsbourg Obersteinbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-14 14:00:00

fin : 2026-05-14 17:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Randonnée avec pour objectif d’atteindre un des majestueux châteaux forts des Vosges du Nord. Je vous y conterai son histoire, ses légendes et vous expliquerai l’utilité des différentes parties du château.

Randonnée avec pour objectif d’atteindre un des majestueux châteaux forts des Vosges du Nord. Je vous y conterai son histoire, ses légendes et vous expliquerai l’utilité des différentes parties du château. Toutes les informations nécessaires au bon déroulement de la randonnée se trouvent sur le site internet. .

Rue de l’Arnsbourg Obersteinbach 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 64 82 37 contact@equilibreausommet.fr

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English :

A hike with the aim of reaching one of the majestic fortified castles of the Northern Vosges. I’ll tell you all about its history and legends, and explain the purpose of the different parts of the castle.

L’événement Randonnée à la découverte des châteaux forts Obersteinbach a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme de l’Alsace Verte