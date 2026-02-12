Randonnée à Orgères

RDV à la mairie Orgères Orne

Début : 2026-06-14 08:45:00

fin : 2026-06-14

2026-06-14

Randonnée pédestre de 11 km organisée par le comité des fêtes d’Orgères. Dénivelé de 228 m.

Rendez-vous à la mairie à 08h45. Départ à 09h15.

A l’arrivée, si vous le souhaitez, petite restauration grillades, frites et buvette.

> Réservation obligatoire

> Durée 1h30 .

RDV à la mairie Orgères 61230 Orne Normandie +33 6 59 07 86 27 orgerescomitedesfetes@gmail.com

L’événement Randonnée à Orgères Orgères a été mis à jour le 2026-02-12 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault