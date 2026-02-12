Randonnée à Orgères Orgères
Randonnée à Orgères Orgères dimanche 14 juin 2026.
Randonnée à Orgères
RDV à la mairie Orgères Orne
Début : 2026-06-14 08:45:00
fin : 2026-06-14
2026-06-14
Randonnée pédestre de 11 km organisée par le comité des fêtes d’Orgères. Dénivelé de 228 m.
Rendez-vous à la mairie à 08h45. Départ à 09h15.
A l’arrivée, si vous le souhaitez, petite restauration grillades, frites et buvette.
> Réservation obligatoire
> Durée 1h30 .
RDV à la mairie Orgères 61230 Orne Normandie +33 6 59 07 86 27 orgerescomitedesfetes@gmail.com
