Tours et Détours à Orgères, Le télégraphe 35230 orgeres, Orgères

Tours et Détours à Orgères Samedi 27 juin, 14h00 Le télégraphe 35230 orgeres Ille-et-Vilaine

Entrée libre et gratuite pour toute la famille.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

️ Découverte des 5 Tours d’Orgères

Laissez-vous conter l’histoire d’Orgères à travers un parcours unique en cinq étapes emblématiques, entre patrimoine, technique et paysages.

1. Le Télégraphe Chappe : Découvrez la tour de cet ancêtre des télécommunications modernes, maillon du réseau de télégraphie aérienne du XIXe siècle.

2. Le Château d’Eau : Un repère familier en béton qui témoigne de l’histoire moderne de la commune et des défis de l’accès à l’eau potable.

3. Le Réservoir du TIV : Plongez dans l’épopée ferroviaire du Train d’Ille-et-Vilaine. Ce réservoir alimentait en eau la chaudière des célèbres locomotives à vapeur.

4. Le Clocher de l’Église Saint-Martin : Point culminant du centre-bourg, cette haute tour veille sur les habitants et raconte l’histoire religieuse et républicaine locale.

5. Le Moulin de la Chicane : Une superbe tour de pierre qui rappelle le passé meunier et agricole d’Orgères, utilisant la force du vent pour nourrir la population.

Le télégraphe 35230 orgeres Le télégraphe 35230 Orgères 35230 Ille-et-Vilaine Bretagne

Découverte des 5 Tours d’Orgères Laissez-vous conter l’histoire d’Orgères à travers un parcours unique en cinq étapes emblématiques, entre patrimoine, technique et paysages.