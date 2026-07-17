RANDONNÉE À OYRÉ Route de Saint-Ustre Oyré

Informations pratiques

Oyré

RANDONNÉE À OYRÉ

Route de Saint-Ustre Kiosque city stade Oyré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 12:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Randonnée à Oyré

Le Dimanche 13 Septembre 2026

Parcours de 8 Km (Facile) et de 12 Km (Moyen)

à partir de 8h00, départ au Kiosque du city stade de Oyré

Ouvert à partir de 12 ans, Prévoyez une tenue adaptée, de bonnes chaussures de marche, eau et encas.

Un ravitaillement et apéritif seront offert par l’association.

Sur réservation au 06 82 02 31 09

Participation 4€ .

Route de Saint-Ustre Kiosque city stade Oyré 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 02 31 09

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English : RANDONNÉE À OYRÉ

L’événement RANDONNÉE À OYRÉ Oyré a été mis à jour le 2026-07-17 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne