RANDONNÉE À OYRÉ Route de Saint-Ustre Oyré
dimanche 13 septembre 2026 · Route de Saint-Ustre · Oyré
Informations pratiques
Oyré
RANDONNÉE À OYRÉ
Route de Saint-Ustre Kiosque city stade Oyré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 12:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Randonnée à Oyré
Le Dimanche 13 Septembre 2026
Parcours de 8 Km (Facile) et de 12 Km (Moyen)
à partir de 8h00, départ au Kiosque du city stade de Oyré
Ouvert à partir de 12 ans, Prévoyez une tenue adaptée, de bonnes chaussures de marche, eau et encas.
Un ravitaillement et apéritif seront offert par l’association.
Sur réservation au 06 82 02 31 09
Participation 4€ .
Route de Saint-Ustre Kiosque city stade Oyré 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 02 31 09
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English : RANDONNÉE À OYRÉ
L’événement RANDONNÉE À OYRÉ Oyré a été mis à jour le 2026-07-17 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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