Soirée Moules Frites Feu d’artifices Route de Saint-Ustre Oyré

Informations pratiques

Oyré

Soirée Moules Frites Feu d’artifices

Route de Saint-Ustre Kiosque city stade Oyré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12 23:00:00

Date(s) :

2026-09-12

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

Soirée Moules Frites Feu Artifices

15 €

Sur réservation 0680344693

avant le 6 Septembre

Organisé par le Comité des fêtes

Pensez à réserver vos menu. Il n’y aura aucune vente de menu le jour J. .

Route de Saint-Ustre Kiosque city stade Oyré 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 34 46 93

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English : Soirée Moules Frites Feu d’artifices

L’événement Soirée Moules Frites Feu d’artifices Oyré a été mis à jour le 2026-07-17 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne