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Soirée Moules Frites Feu d’artifices Route de Saint-Ustre Oyré

samedi 12 septembre 2026 · Route de Saint-Ustre · Oyré

Soirée Moules Frites Feu d’artifices Route de Saint-Ustre Oyré

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Route de Saint-Ustre
Adresse
Kiosque city stade
Ville
86220 Oyré
Département
Vienne
Tarif

Oyré

Soirée Moules Frites Feu d’artifices

Route de Saint-Ustre Kiosque city stade Oyré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12 23:00:00

Date(s) :
2026-09-12

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Soirée Moules Frites Feu Artifices
15 €
Sur réservation 0680344693
avant le 6 Septembre
Organisé par le Comité des fêtes
Pensez à réserver vos menu. Il n’y aura aucune vente de menu le jour J.   .

Route de Saint-Ustre Kiosque city stade Oyré 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 34 46 93 

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English : Soirée Moules Frites Feu d’artifices

L’événement Soirée Moules Frites Feu d’artifices Oyré a été mis à jour le 2026-07-17 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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