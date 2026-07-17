Soirée Moules Frites Feu d’artifices Route de Saint-Ustre Oyré
samedi 12 septembre 2026 · Route de Saint-Ustre · Oyré
Informations pratiques
Oyré
Soirée Moules Frites Feu d’artifices
Route de Saint-Ustre Kiosque city stade Oyré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12 23:00:00
Date(s) :
2026-09-12
SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Soirée Moules Frites Feu Artifices
15 €
Sur réservation 0680344693
avant le 6 Septembre
Organisé par le Comité des fêtes
Pensez à réserver vos menu. Il n’y aura aucune vente de menu le jour J. .
Route de Saint-Ustre Kiosque city stade Oyré 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 34 46 93
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English : Soirée Moules Frites Feu d’artifices
L’événement Soirée Moules Frites Feu d’artifices Oyré a été mis à jour le 2026-07-17 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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