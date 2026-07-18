Informations pratiques

Riaillé

Randonnée à Riaillé

1 Rue de l’Orée des Bois Riaillé Loire-Atlantique

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:00:00

fin : 2026-08-02 12:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Venez randonner à Riaillé, avec cette randonnée de niveau accessible/facile, organisée par Emma Gachon de Moov’Ancenis.

Cette randonnée est accessible à tous.

Longueur 9 kms.

Marcher a plusieurs bienfaits améliorer le souffle, la capacité musculaire, ou encore la confiance en soi.

Prix 5€.

Réservation en ligne via le lien indiqué dans cet article. .

1 Rue de l’Orée des Bois Riaillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come hike in %E0 Riaill%E9 on this accessible/easy hike organized by Emma Gachon of Moov’Ancenis.

L’événement Randonnée à Riaillé Riaillé a été mis à jour le 2026-07-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis