UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Riaillé

Randonnée à Riaillé Riaillé

dimanche 2 août 2026 · Riaillé

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
1 Rue de l'Orée des Bois
Ville
44440 Riaillé
Département
Loire-Atlantique
Tarif
5 5

Riaillé

Randonnée à Riaillé

1 Rue de l’Orée des Bois Riaillé Loire-Atlantique

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02 12:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Venez randonner à Riaillé, avec cette randonnée de niveau accessible/facile, organisée par Emma Gachon de Moov’Ancenis.
Cette randonnée est accessible à tous.
Longueur 9 kms.

Marcher a plusieurs bienfaits améliorer le souffle, la capacité musculaire, ou encore la confiance en soi.

Prix 5€.

Réservation en ligne via le lien indiqué dans cet article.   .

1 Rue de l’Orée des Bois Riaillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come hike in %E0 Riaill%E9 on this accessible/easy hike organized by Emma Gachon of Moov’Ancenis.

L’événement Randonnée à Riaillé Riaillé a été mis à jour le 2026-07-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

À voir aussi à Riaillé (Loire-Atlantique)