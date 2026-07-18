Randonnée à Riaillé Riaillé
dimanche 2 août 2026 · Riaillé
Informations pratiques
Riaillé
Randonnée à Riaillé
1 Rue de l’Orée des Bois Riaillé Loire-Atlantique
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02 12:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Venez randonner à Riaillé, avec cette randonnée de niveau accessible/facile, organisée par Emma Gachon de Moov’Ancenis.
Cette randonnée est accessible à tous.
Longueur 9 kms.
Marcher a plusieurs bienfaits améliorer le souffle, la capacité musculaire, ou encore la confiance en soi.
Prix 5€.
Réservation en ligne via le lien indiqué dans cet article. .
1 Rue de l’Orée des Bois Riaillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
Come hike in %E0 Riaill%E9 on this accessible/easy hike organized by Emma Gachon of Moov’Ancenis.
L’événement Randonnée à Riaillé Riaillé a été mis à jour le 2026-07-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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