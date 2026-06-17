Randonnée accompagnée à Saint-Léonard-des-Bois Saint-Léonard-des-Bois
Randonnée accompagnée à Saint-Léonard-des-Bois Saint-Léonard-des-Bois mercredi 19 août 2026.
Saint-Léonard-des-Bois
Randonnée accompagnée à Saint-Léonard-des-Bois
Saint-Léonard-des-Bois Sarthe
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Venez randonner avec Rando Alpes Mancelles et l’Office de Tourisme !
En partenariat avec l’association Rando Alpes Mancelles, l’Office de Tourisme des Alpes Mancelles vous propose une randonnée accompagnée autour de Saint-Léonard-des-Bois d’environ 14 kilomètres.
Le mercredi 19 août toute la journée, prévoir votre pique-nique.
Tarif 2€ par personne (gratuit moins de 18 ans), à régler sur place (merci de faire l’appoint).
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme au 02 43 33 28 04 ou 02 43 33 03 03.
Horaire de départ et point de rendez-vous communiqués à l’inscription. .
Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 03 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and hike with Rando Alpes Mancelles and the Tourist Office!
L’événement Randonnée accompagnée à Saint-Léonard-des-Bois Saint-Léonard-des-Bois a été mis à jour le 2026-06-17 par OT des Alpes Mancelles
À voir aussi à Saint-Léonard-des-Bois (Sarthe)
- Trial moto les 2 jours des Alpes Mancelles Saint-Léonard-des-Bois 27 juin 2026
- La biodiversité au cœur du potager Saint-Léonard-des-Bois 8 juillet 2026
- Grande Fête Champêtre des Alpes Mancelles Saint-Léonard-des-Bois 26 juillet 2026
- Découverte de la bio-géodiversité des Alpes Mancelles Saint-Léonard-des-Bois 6 août 2026
- 27ème Festival des Métiers d’Art Saint-Léonard-des-Bois 23 août 2026