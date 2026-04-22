Saint-Léonard-des-Bois

27ème Festival des Métiers d’Art

Aire de loisirs des Boucles de la Sarthe Saint-Léonard-des-Bois Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Rendez-vous à Saint-Léonard-des-Bois pour le traditionnel Festival des métiers d’art !

Dans le cadre superbe des Alpes Mancelles, sur les bords de la Sarthe, les Amis de Saint-Léonard organisent la 27ème édition de leur Festival des Métiers d’art & métiers anciens, avec plus de 100 exposants, qui seront présents pour vous faire partager leur passion et vous faire découvrir leurs plus belles réalisations artisanales et artistiques !

Programme complet disponible sous peu.

Restauration et buvette sur place et dans le village.

Entrée 5€ gratuit jusqu’à 12 ans.

Organisé par les Amis de Saint-Léonard http://www.lesamisdesaintleonard.org/ .

Aire de loisirs des Boucles de la Sarthe Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 86 01 66 94 contact@lesamisdesaintleonard.org

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English :

Join us in Saint-Léonard-des-Bois for the traditional Festival des métiers d’art!

L’événement 27ème Festival des Métiers d’Art Saint-Léonard-des-Bois a été mis à jour le 2026-04-22 par OT des Alpes Mancelles