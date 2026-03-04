Que cache notre bocage ?

Saint-Léonard-des-Bois Sarthe

2026-11-07 14:30:00

2026-11-07 17:00:00

2026-11-07

Partez à la découverte des haies bocagères et apprenez à observer les espèces qui l’habitent. Nous partirons à la recherche d’indices de présence du muscardin, mulot sylvestre ou encore l’écureil .

Une animation conviviale et accessible à tous, pour apprendre en observant, en manipulant et en partageant. .

English :

Discover hedgerows and learn how to observe the species that inhabit them. We’ll be on the lookout for signs of muscardin, field mouse and squirrel.

