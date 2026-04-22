Fête de la Musique Place de l’Église Saint-Léonard-des-Bois
Fête de la Musique Place de l’Église Saint-Léonard-des-Bois samedi 20 juin 2026.
Saint-Léonard-des-Bois
Fête de la Musique
Place de l’Église Place Saint-Léonard Saint-Léonard-des-Bois Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez fêter la musique à Saint-Léonard-des-Bois !
Le samedi 20 juin, rendez-vous à partir de 20h30 sur la Place de l’Église à Saint-Léonard-des-Bois pour fêter la musique lors d’une soirée festive avec le groupe de rock normand Moutons Électriques du blues au punk, du rock au métal, du rock alternatif au hard-rock, des années 60 aux premières décennies des années 2000 !
Gratuit. Buvette et restauration sur place.
Organisé par Les Amis de Saint-Léonard http://www.lesamisdesaintleonard.org/ .
Place de l’Église Place Saint-Léonard Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Come and celebrate music in Saint-Léonard-des-Bois!
L’événement Fête de la Musique Saint-Léonard-des-Bois a été mis à jour le 2026-04-22 par OT des Alpes Mancelles
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