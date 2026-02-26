Découverte de la bio-géodiversité des Alpes Mancelles Saint-Léonard-des-Bois

Saint-Léonard-des-Bois

Découverte de la bio-géodiversité des Alpes Mancelles

Parking de l’Eglise Saint-Léonard-des-Bois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-06 12:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Aux confins du Massif armoricain, les Alpes mancelles offrent un relief saisissant. Suivez un circuit géologique du Parc Normandie-Maine pour découvrir panoramas, anciennes ardoisières et riche biodiversité autour de Saint-Léonard-des-Bois.

A la marge du Massif armoricain entre Normandie et Maine, les Alpes mancelles représentent une entité naturelle pittoresque au relief exceptionnellement marqué. Ses pentes, ses affleurements rocheux et ses falaises surplombant la Sarthe, étonnent par leurs singularités.

Dans le cadre du label Géoparc mondial UNESCO et de l’animation du réseau européen Natura 2000, le Parc Normandie-Maine vous propose de prendre de la hauteur et de partir sur les traces d’un circuit géologique. Vous découvrirez des paysages époustouflants et la nature qui vous entoure oiseaux, roches, fleurs, insectes… La biodiversité est partout pour qui sait la regarder.

Le circuit empruntera une grande partie du Parcours Découverte Histoires géologiques de Saint-Léonard-des-Bois. Vous foulerez la butte de Narbonne pour vous élever et ainsi découvrir d’anciennes ardoisières, la Vallée de Misère ou encore un panorama plongeant sur le bourg de Saint Léonard et les pierriers du Haut Fourché et du Grand-Pâtis. .

Parking de l’Eglise Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 33 81 13 33 espacedecouverte@parc-normandie-maine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the edge of the Armorican Massif, the Manche Alps offer a striking landscape. Follow a Normandie-Maine Park geology trail to discover panoramic views, old slate quarries and the rich biodiversity around Saint-Léonard-des-Bois.

L’événement Découverte de la bio-géodiversité des Alpes Mancelles Saint-Léonard-des-Bois a été mis à jour le 2026-02-26 par PNR Normandie Maine