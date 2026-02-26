La biodiversité au cœur du potager Saint-Léonard-des-Bois
La biodiversité au cœur du potager Saint-Léonard-des-Bois mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Léonard-des-Bois
La biodiversité au cœur du potager
Domaine du Gasseau Saint-Léonard-des-Bois Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 16:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Venez découvrir la micro-faune qui peuplent nos jardins. L’occasion d’en apprendre un peu plus sur leur rôle pollinisation, prédation, décomposition et aération du sol.
Il y a de la nature partout, même dans vos légumes. Accompagner par le Jardinier du Gasseau et un agent du Parc et Géoparc Normandie-Maine, venez découvrir la faune et plus spécifiquement la micro-faune qui peuplent nos jardins. L’occasion d’en apprendre un peu plus sur leur rôle pollinisation, prédation, décomposition et aération du sol … La biodiversité est indispensable au bon développement des plantes. En outre, cette animation sera l’occasion de présenter différentes techniques qui facilitent leur présence paillage, haie sèches, permaculture, etc. .
Domaine du Gasseau Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 33 81 13 33 espacedecouverte@parc-normandie-maine.fr
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English :
Come and discover the micro-fauna that inhabit our gardens. Learn more about their role in pollination, predation, decomposition and soil aeration.
L’événement La biodiversité au cœur du potager Saint-Léonard-des-Bois a été mis à jour le 2026-02-26 par PNR Normandie Maine
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