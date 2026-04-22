Saint-Léonard-des-Bois

Grande Fête Champêtre des Alpes Mancelles

Aire de Loisirs des Boucles de la Sarthe Saint-Léonard-des-Bois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Les Amis de Saint-Léonard organisent leur traditionelle grande fête champêtre !

Grande fête champêtre des Alpes Mancelles de 10h à 18h dans l’aire de loisirs des Boucles de la Sarthe à Saint-Léonard-des-bois le dimanche 26 juillet 2026 !

Au programme

– grand vide greniers (2€ le ml, sans réservation)

– marché du terroir (entrée gratuite)

– repas campagnard (18€, sans réservation)

– après-midi guinguette

Informations au 06 86 01 66 94.

Organisé par Les Amis de Saint-Léonard http://www.lesamisdesaintleonard.org/ .

Aire de Loisirs des Boucles de la Sarthe Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 86 01 66 94 contact@lesamisdesaintleonard.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Amis de Saint-Léonard are holding their traditional Fête Champêtre!

L’événement Grande Fête Champêtre des Alpes Mancelles Saint-Léonard-des-Bois a été mis à jour le 2026-04-22 par OT des Alpes Mancelles