Grande Fête Champêtre des Alpes Mancelles Saint-Léonard-des-Bois
Grande Fête Champêtre des Alpes Mancelles Saint-Léonard-des-Bois dimanche 26 juillet 2026.
Saint-Léonard-des-Bois
Grande Fête Champêtre des Alpes Mancelles
Aire de Loisirs des Boucles de la Sarthe Saint-Léonard-des-Bois Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Les Amis de Saint-Léonard organisent leur traditionelle grande fête champêtre !
Grande fête champêtre des Alpes Mancelles de 10h à 18h dans l’aire de loisirs des Boucles de la Sarthe à Saint-Léonard-des-bois le dimanche 26 juillet 2026 !
Au programme
– grand vide greniers (2€ le ml, sans réservation)
– marché du terroir (entrée gratuite)
– repas campagnard (18€, sans réservation)
– après-midi guinguette
Informations au 06 86 01 66 94.
Organisé par Les Amis de Saint-Léonard http://www.lesamisdesaintleonard.org/ .
Aire de Loisirs des Boucles de la Sarthe Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 86 01 66 94 contact@lesamisdesaintleonard.org
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English :
Les Amis de Saint-Léonard are holding their traditional Fête Champêtre!
L’événement Grande Fête Champêtre des Alpes Mancelles Saint-Léonard-des-Bois a été mis à jour le 2026-04-22 par OT des Alpes Mancelles
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