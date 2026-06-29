Randonnée Accompagnée Saint-Ythaire Bonnay-Saint-Ythaire

Informations pratiques

Bonnay-Saint-Ythaire

Randonnée Accompagnée

Saint-Ythaire Croix des Patiaux Bonnay-Saint-Ythaire Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Circuit de 13 km et 290 m de dénivelé en passant par Curtil-sous-Burnand. Inscriptions sur place 15 minutes avant le départ. Possibilité de pique-niquer en fin de rando.

Ce programme est soumis aux conditions climatiques et aux décisions préfectorales en fonction de la canicule. Si besoin, ne pas hésiter à téléphoner 2 jours avant la date pour savoir si la rando est maintenue. .

Saint-Ythaire Croix des Patiaux Bonnay-Saint-Ythaire 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 98 17 alain.auvachey@wanadoo.fr

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English : Randonnée Accompagnée

L’événement Randonnée Accompagnée Bonnay-Saint-Ythaire a été mis à jour le 2026-06-29 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)