Randonnée Accompagnée Saint-Ythaire Bonnay-Saint-Ythaire
dimanche 2 août 2026 · Saint-Ythaire · Bonnay-Saint-Ythaire
Informations pratiques
Bonnay-Saint-Ythaire
Randonnée Accompagnée
Saint-Ythaire Croix des Patiaux Bonnay-Saint-Ythaire Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Circuit de 13 km et 290 m de dénivelé en passant par Curtil-sous-Burnand. Inscriptions sur place 15 minutes avant le départ. Possibilité de pique-niquer en fin de rando.
Ce programme est soumis aux conditions climatiques et aux décisions préfectorales en fonction de la canicule. Si besoin, ne pas hésiter à téléphoner 2 jours avant la date pour savoir si la rando est maintenue. .
Saint-Ythaire Croix des Patiaux Bonnay-Saint-Ythaire 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 98 17 alain.auvachey@wanadoo.fr
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English : Randonnée Accompagnée
L’événement Randonnée Accompagnée Bonnay-Saint-Ythaire a été mis à jour le 2026-06-29 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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