UNIDIVERS LE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bonnay-Saint-Ythaire

Randonnée Accompagnée Saint-Ythaire Bonnay-Saint-Ythaire

dimanche 2 août 2026 · Saint-Ythaire · Bonnay-Saint-Ythaire

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Saint-Ythaire
Adresse
Croix des Patiaux
Ville
71460 Bonnay-Saint-Ythaire
Département
Saône-et-Loire
Tarif
3 3 3 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Bonnay-Saint-Ythaire

Randonnée Accompagnée

Saint-Ythaire Croix des Patiaux Bonnay-Saint-Ythaire Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Circuit de 13 km et 290 m de dénivelé en passant par Curtil-sous-Burnand. Inscriptions sur place 15 minutes avant le départ. Possibilité de pique-niquer en fin de rando.
Ce programme est soumis aux conditions climatiques et aux décisions préfectorales en fonction de la canicule. Si besoin, ne pas hésiter à téléphoner 2 jours avant la date pour savoir si la rando est maintenue.   .

Saint-Ythaire Croix des Patiaux Bonnay-Saint-Ythaire 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 58 98 17  alain.auvachey@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée Accompagnée

L’événement Randonnée Accompagnée Bonnay-Saint-Ythaire a été mis à jour le 2026-06-29 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

À voir aussi à Bonnay-Saint-Ythaire (Saône-et-Loire)