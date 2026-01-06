Lamalou-les-Bains

RANDONNÉE ACCOMPAGNÉE

Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19

Randonnée accompagnée par le club de marche de Bédarieux

départ à pied de Lamalou les Bains

RDV 14h30 devant l’office de tourisme. Tarif 3€

Inscription à l’Office de Tourisme bureau de Lamalou les Bains, ou au04 67 95 70 91

Randonnée accompagnée par le club de marche de Bédarieux

départ à pied de Lamalou les Bains

RDV 14h30 devant l’office de tourisme. Tarif 3€

Inscription à l’Office de Tourisme bureau de Lamalou les Bains, ou au04 67 95 70 91 .

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 70 91

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English :

Guided hike by the Bédarieux walking club

departure on foot from Lamalou les Bains

RDV 2.30pm in front of the tourist office. Price: 3?

Registration at the Lamalou les Bains Tourist Office, or by calling 04 67 95 70 91

L’événement RANDONNÉE ACCOMPAGNÉE Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB