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Randonnée active Zone Porte du Quercy Montayral

vendredi 11 septembre 2026 · Zone Porte du Quercy · Montayral

Randonnée active Zone Porte du Quercy Montayral

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
08:10:00
Lieu
Zone Porte du Quercy
Adresse
Darty
Ville
47500 Montayral
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Montayral

Randonnée active

Zone Porte du Quercy Darty Montayral Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 08:10:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Randonnée active à Moncabrier rdv à l’église de 11.6 km et 270m de dénivelé.
En cas d’incertitude climatique, contacter l’animateur.
Randonnée active à Moncabrier rdv à l’église de 11.6 km et 270m de dénivelé.
En cas d’incertitude climatique, contacter l’animateur.   .

Zone Porte du Quercy Darty Montayral 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 20 75 75 

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English : Randonnée active

Active Hike: Meet at the church in Moncabrier—11.6 km with 270 m of elevation gain.
If the weather is uncertain, contact the guide.

L’événement Randonnée active Montayral a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Vallée du Lot et Garonne

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