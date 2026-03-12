Randonnée au coucher de soleil Savasse Parking du vieux village Savasse

Randonnée au coucher de soleil Savasse Parking du vieux village Savasse jeudi 20 août 2026.

Randonnée au coucher de soleil Savasse

Parking du vieux village 775 rue du vieux village Savasse Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 17:00:00
fin : 2026-08-20 21:30:00

Date(s) :
2026-08-20

Envie de venir explorer un village perché, son château et ses paysages au soleil couchant ? Venez participer à cette randonnée au coucher de soleil accompagnée par Philippe Poirier, guide de moyenne montagne.
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Parking du vieux village 775 rue du vieux village Savasse 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20  info@montelimar-tourisme.com

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English :

Would you like to explore a perched village, its castle and its landscapes at sunset? Join Philippe Poirier, mountain guide, on this sunset hike.

L’événement Randonnée au coucher de soleil Savasse Savasse a été mis à jour le 2026-03-12 par Montélimar Tourisme Agglomération