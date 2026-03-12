Randonnée au coucher de soleil Savasse Parking du vieux village Savasse

Randonnée au coucher de soleil Savasse

Parking du vieux village 775 rue du vieux village Savasse Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 17:00:00

fin : 2026-08-20 21:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Envie de venir explorer un village perché, son château et ses paysages au soleil couchant ? Venez participer à cette randonnée au coucher de soleil accompagnée par Philippe Poirier, guide de moyenne montagne.

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Parking du vieux village 775 rue du vieux village Savasse 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com

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English :

Would you like to explore a perched village, its castle and its landscapes at sunset? Join Philippe Poirier, mountain guide, on this sunset hike.

L’événement Randonnée au coucher de soleil Savasse Savasse a été mis à jour le 2026-03-12 par Montélimar Tourisme Agglomération