Théâtre Figaro un barbier ! Route de Condillac Savasse
Théâtre Figaro un barbier ! Route de Condillac Savasse samedi 1 août 2026.
Savasse
Théâtre Figaro un barbier !
Route de Condillac L’Aqueduc Savasse Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:00:00
fin : 2026-08-01 21:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Venez découvrir la pièce de théâtre Figaro un barbier !
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Route de Condillac L’Aqueduc Savasse 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 30 64 46 mirandolina.cie@gmail.com
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English :
Come and discover the play Figaro: a barber!
L’événement Théâtre Figaro un barbier ! Savasse a été mis à jour le 2026-04-29 par Montélimar Tourisme Agglomération