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Théâtre Figaro un barbier ! Route de Condillac Savasse

Théâtre Figaro un barbier ! Route de Condillac Savasse samedi 1 août 2026.

Lieu : Route de Condillac

Adresse : L'Aqueduc

Ville : 26740 Savasse

Département : Drôme

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 15 15 15

Savasse

Théâtre Figaro un barbier !

Route de Condillac L’Aqueduc Savasse Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:00:00
fin : 2026-08-01 21:30:00

Date(s) :
2026-08-01

Venez découvrir la pièce de théâtre Figaro un barbier !
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Route de Condillac L’Aqueduc Savasse 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 30 64 46  mirandolina.cie@gmail.com

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English :

Come and discover the play Figaro: a barber!

L’événement Théâtre Figaro un barbier ! Savasse a été mis à jour le 2026-04-29 par Montélimar Tourisme Agglomération

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