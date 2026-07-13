Informations pratiques

Commana

Randonnée Au fil des crêtes

Mougau Bihan Commana Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:00:00

fin : 2026-08-03 17:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-17 2026-08-28

Randonnée guidée sur le toit de la Bretagne, dans la partie la plus sauvage des monts d’Arrée, et de découvrir au fil des sentiers de magnifiques panoramas.

Distance 7 km.

Durée environ 3h.

Bonnes chaussures et tenue chaude indispensables.

Sur réservation.

A partir de 8 ans.

Départ de l’allée couverte Mougau Bihan. .

Mougau Bihan Commana 29450 Finistère Bretagne +33 2 98 99 66 58

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English :

L’événement Randonnée Au fil des crêtes Commana a été mis à jour le 2026-07-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX