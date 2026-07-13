Randonnée Au fil des crêtes Commana
lundi 13 juillet 2026 · Commana
Informations pratiques
Commana
Randonnée Au fil des crêtes
Mougau Bihan Commana Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-08-03 17:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-17 2026-08-28
Randonnée guidée sur le toit de la Bretagne, dans la partie la plus sauvage des monts d’Arrée, et de découvrir au fil des sentiers de magnifiques panoramas.
Distance 7 km.
Durée environ 3h.
Bonnes chaussures et tenue chaude indispensables.
Sur réservation.
A partir de 8 ans.
Départ de l’allée couverte Mougau Bihan. .
Mougau Bihan Commana 29450 Finistère Bretagne +33 2 98 99 66 58
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English :
L’événement Randonnée Au fil des crêtes Commana a été mis à jour le 2026-07-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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