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AGENDA · Besse-et-Saint-Anastaise

Randonnée autour des 3 lacs en VTTAE Domaine de Pertuyzat Besse-et-Saint-Anastaise

samedi 10 octobre 2026 · Domaine de Pertuyzat · Besse-et-Saint-Anastaise

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
08:45:00
Lieu
Domaine de Pertuyzat
Adresse
Berthaire
Ville
63610 Besse-et-Saint-Anastaise
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
0 0 0

Besse-et-Saint-Anastaise

Randonnée autour des 3 lacs en VTTAE

Domaine de Pertuyzat Berthaire Besse-et-Saint-Anastaise Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 08:45:00
fin : 2026-10-10 11:30:00

Date(s) :
2026-10-10

Profitez de l’assistance électrique pour partir explorer trois des plus beaux lacs du Massif du Sancy.
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Domaine de Pertuyzat Berthaire Besse-et-Saint-Anastaise 63610 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes   lestraversees@puy-de-dome.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take advantage of electric-powered assistance to set out and explore three of the most beautiful lakes in the Sancy Massif.

L’événement Randonnée autour des 3 lacs en VTTAE Besse-et-Saint-Anastaise a été mis à jour le 2026-08-13 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme

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