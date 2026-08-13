Randonnée autour des 3 lacs en VTTAE Domaine de Pertuyzat Besse-et-Saint-Anastaise
samedi 10 octobre 2026 · Domaine de Pertuyzat · Besse-et-Saint-Anastaise
Informations pratiques
Besse-et-Saint-Anastaise
Randonnée autour des 3 lacs en VTTAE
Domaine de Pertuyzat Berthaire Besse-et-Saint-Anastaise Puy-de-Dôme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 08:45:00
fin : 2026-10-10 11:30:00
Date(s) :
2026-10-10
Profitez de l’assistance électrique pour partir explorer trois des plus beaux lacs du Massif du Sancy.
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Domaine de Pertuyzat Berthaire Besse-et-Saint-Anastaise 63610 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
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English :
Take advantage of electric-powered assistance to set out and explore three of the most beautiful lakes in the Sancy Massif.
L’événement Randonnée autour des 3 lacs en VTTAE Besse-et-Saint-Anastaise a été mis à jour le 2026-08-13 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme