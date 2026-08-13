Randonnée autour des 3 lacs en VTTAE Domaine de Pertuyzat Besse-et-Saint-Anastaise

Informations pratiques

Besse-et-Saint-Anastaise

Randonnée autour des 3 lacs en VTTAE

Domaine de Pertuyzat Berthaire Besse-et-Saint-Anastaise Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 08:45:00

fin : 2026-10-10 11:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Profitez de l’assistance électrique pour partir explorer trois des plus beaux lacs du Massif du Sancy.

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Domaine de Pertuyzat Berthaire Besse-et-Saint-Anastaise 63610 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Take advantage of electric-powered assistance to set out and explore three of the most beautiful lakes in the Sancy Massif.

L’événement Randonnée autour des 3 lacs en VTTAE Besse-et-Saint-Anastaise a été mis à jour le 2026-08-13 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme