Championnat de France de Mountainboard, slalom et downhill Station de Super-Besse Besse-et-Saint-Anastaise
vendredi 21 août 2026 · Station de Super-Besse · Besse-et-Saint-Anastaise
Informations pratiques
Besse-et-Saint-Anastaise
Championnat de France de Mountainboard, slalom et downhill
Station de Super-Besse Rond-point des Pistes Besse-et-Saint-Anastaise Puy-de-Dôme
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
compris 3 bières + remontées mécaniques télésièges et téléskis
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-21
L’École Mountainboard Auvergne organise en fin de saison, un Championnat de France de la discipline à Super-Besse.
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Station de Super-Besse Rond-point des Pistes Besse-et-Saint-Anastaise 63610 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes ecolemountainboardauvergne@hotmail.com
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English :
At the end of the season, the Mountainboard Auvergne School organizes the French Championship for this sport in Super-Besse.
L’événement Championnat de France de Mountainboard, slalom et downhill Besse-et-Saint-Anastaise a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Massif du Sancy