Championnat de France de Mountainboard, slalom et downhill Station de Super-Besse Besse-et-Saint-Anastaise

Informations pratiques

Besse-et-Saint-Anastaise

Championnat de France de Mountainboard, slalom et downhill

Station de Super-Besse Rond-point des Pistes Besse-et-Saint-Anastaise Puy-de-Dôme

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

compris 3 bières + remontées mécaniques télésièges et téléskis

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-21

L’École Mountainboard Auvergne organise en fin de saison, un Championnat de France de la discipline à Super-Besse.

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Station de Super-Besse Rond-point des Pistes Besse-et-Saint-Anastaise 63610 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes ecolemountainboardauvergne@hotmail.com

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English :

At the end of the season, the Mountainboard Auvergne School organizes the French Championship for this sport in Super-Besse.

L’événement Championnat de France de Mountainboard, slalom et downhill Besse-et-Saint-Anastaise a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Massif du Sancy