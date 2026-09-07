Randonnée autour des 4 écobalades autour du patrimoine bâti et naturel avec le Géoparc Unesco, Volonne 04290, Volonne

Informations pratiques

Randonnée autour des 4 écobalades autour du patrimoine bâti et naturel avec le Géoparc Unesco Dimanche 20 septembre, 09h00 Volonne 04290 Alpes-de-Haute-Provence

prix 5 €. Prévoir pique nique et chaussures de randonnée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Accompagné des professionnels du Géoparc Unesco nous partirons à la découverte des 4 écobalades autour du patrimoine provençal du village médiéval et du patrimoine naturel. Le RDV est situé à l’ancien moulin à huile d’olive ( cours jacques Paulon). Départ vesr 9h30

Volonne 04290 cours Jacques Paulon Volonne 04290 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0684547018 https://www.facebook.com/profile.php?id=100059911401453 [{« type »: « link », « value »: « https://provencealpesagglo.fr/le-programme-du-festival-de-loutdoor-et-de-la-rando-2026-est-en-ligne/ »}] Dans le cadre de ces journées avec le Géoparc Unesco nous vous proposons toute la journée la découverte des 4 écobalades autour du patrimoine bâti et naturel. le site des 2 tours, le patrimoine provençal du village ancien, la balade au fil de l’eau et le belvédere Présence de parking (soit au pont de la Durance, soit place de la mairie devant le lieu d’accueil )

Accompagné des professionnels du Géoparc Unesco nous partirons à la découverte des 4 écobalades autour du patrimoine provençal du village médiéval et du patrimoine naturel. Le RDV est situé à moulin…

©mairie de Volonne