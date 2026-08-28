Randonnée autour du pastoralisme dans les Hautes-Chaumes Parking Valcivières

Informations pratiques

Valcivières

Randonnée autour du pastoralisme dans les Hautes-Chaumes

Parking Col des Supeyres Valcivières Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 15:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Venez découvrir le pastoralisme d’hier et d’aujourd’hui au cœur des monts du Forez, où l’élevage façonne les paysages depuis l’époque romaine.

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Parking Col des Supeyres Valcivières 63600 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Come discover pastoral life, past and present, in the heart of the Forez Mountains, where livestock farming has shaped the landscape since Roman times.

L’événement Randonnée autour du pastoralisme dans les Hautes-Chaumes Valcivières a été mis à jour le 2026-08-28 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme