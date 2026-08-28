Randonnée autour du pastoralisme dans les Hautes-Chaumes Parking Valcivières
samedi 3 octobre 2026 · Parking · Valcivières
Informations pratiques
Valcivières
Randonnée autour du pastoralisme dans les Hautes-Chaumes
Parking Col des Supeyres Valcivières Puy-de-Dôme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Venez découvrir le pastoralisme d’hier et d’aujourd’hui au cœur des monts du Forez, où l’élevage façonne les paysages depuis l’époque romaine.
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Parking Col des Supeyres Valcivières 63600 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
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English :
Come discover pastoral life, past and present, in the heart of the Forez Mountains, where livestock farming has shaped the landscape since Roman times.
L’événement Randonnée autour du pastoralisme dans les Hautes-Chaumes Valcivières a été mis à jour le 2026-08-28 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme
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