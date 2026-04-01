Randonnée Barzan
Randonnée Barzan dimanche 19 avril 2026.
Randonnée
Barzan Plage Barzan Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Le comité des fêtes de Barzan organise une randonnée.
Parcours 6/7 kms suivi d’un Buffet Champêtre
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Barzan Plage Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 28 27 60 cdfbarzan@gmail.com
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English :
The Barzan Festival Committee is organizing a hike.
Route 6/7 kms followed by a Buffet Champêtre
L’événement Randonnée Barzan a été mis à jour le 2026-03-16 par Royan Atlantique