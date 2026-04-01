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Randonnée Barzan

Randonnée Barzan dimanche 19 avril 2026.

Adresse : Barzan Plage

Ville : 17120 Barzan

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 8 8 8

Randonnée

Barzan Plage Barzan Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Le comité des fêtes de Barzan organise une randonnée.
Parcours 6/7 kms suivi d’un Buffet Champêtre
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Barzan Plage Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 28 27 60  cdfbarzan@gmail.com

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English :

The Barzan Festival Committee is organizing a hike.
Route 6/7 kms followed by a Buffet Champêtre

L’événement Randonnée Barzan a été mis à jour le 2026-03-16 par Royan Atlantique