Randonnée

Barzan Plage Barzan Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Le comité des fêtes de Barzan organise une randonnée.

Parcours 6/7 kms suivi d’un Buffet Champêtre

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Barzan Plage Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 28 27 60 cdfbarzan@gmail.com

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English :

The Barzan Festival Committee is organizing a hike.

Route 6/7 kms followed by a Buffet Champêtre

L’événement Randonnée Barzan a été mis à jour le 2026-03-16 par Royan Atlantique