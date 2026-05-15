Concert de l’orchestre des jeunes des Charentes Barzan
Concert de l’orchestre des jeunes des Charentes Barzan mercredi 22 juillet 2026.
Barzan
Concert de l’orchestre des jeunes des Charentes
25 route du Fâ Barzan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:30:00
fin : 2026-07-22 20:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Concert au théâtre antique du site du Fâ.
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25 route du Fâ Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 33 45 contact@fa-barzan.com
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English :
Concert at the ancient theater on the Fâ site.
L’événement Concert de l’orchestre des jeunes des Charentes Barzan a été mis à jour le 2026-05-15 par Royan Atlantique
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