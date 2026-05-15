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Concert de l’orchestre des jeunes des Charentes Barzan

Concert de l’orchestre des jeunes des Charentes Barzan mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : 25 route du Fâ

Ville : 17120 Barzan

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Barzan

Concert de l’orchestre des jeunes des Charentes

25 route du Fâ Barzan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:30:00
fin : 2026-07-22 20:30:00

Date(s) :
2026-07-22

Concert au théâtre antique du site du Fâ.
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25 route du Fâ Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 33 45  contact@fa-barzan.com

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English :

Concert at the ancient theater on the Fâ site.

L’événement Concert de l’orchestre des jeunes des Charentes Barzan a été mis à jour le 2026-05-15 par Royan Atlantique

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