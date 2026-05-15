Barzan

Concert de l’orchestre des jeunes des Charentes

25 route du Fâ Barzan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:30:00

fin : 2026-07-22 20:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Concert au théâtre antique du site du Fâ.

.

25 route du Fâ Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 33 45 contact@fa-barzan.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert at the ancient theater on the Fâ site.

L’événement Concert de l’orchestre des jeunes des Charentes Barzan a été mis à jour le 2026-05-15 par Royan Atlantique