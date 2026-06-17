Atelier participatif Fabrication de mosaïque Musée du Fâ Barzan
Atelier participatif Fabrication de mosaïque Musée du Fâ Barzan jeudi 9 juillet 2026.
Barzan
Atelier participatif Fabrication de mosaïque
Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 11:00:00
fin : 2026-08-27 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Venez vous initier, en famille, à la mosaïque romaine. Chaque groupe repartira avec sa mosaïque.
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Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 33 45 contact@fa-barzan.com
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English :
Come and learn Roman mosaics as a family. Each group will go home with its own mosaic.
L’événement Atelier participatif Fabrication de mosaïque Barzan a été mis à jour le 2026-06-17 par Royan Atlantique
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