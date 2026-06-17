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Atelier participatif Fabrication d’une lampe à huile Musée du Fâ Barzan

Atelier participatif Fabrication d’une lampe à huile Musée du Fâ Barzan lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Musée du Fâ

Adresse : 25 route du Fâ

Ville : 17120 Barzan

Département : Charente-Maritime

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Barzan

Atelier participatif Fabrication d’une lampe à huile

Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-06 11:00:00
fin : 2026-08-31 12:00:00

Date(s) :
2026-07-06

Les Romains utilisaient les lampes à huile pour s’éclairer.
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Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 33 45  contact@fa-barzan.com

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English :

The Romans used oil lamps for lighting.

L’événement Atelier participatif Fabrication d’une lampe à huile Barzan a été mis à jour le 2026-06-17 par Royan Atlantique

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