Atelier participatif Fabrication d’une lampe à huile Musée du Fâ Barzan lundi 6 juillet 2026.

Barzan

Atelier participatif Fabrication d’une lampe à huile

Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-06 11:00:00

fin : 2026-08-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Les Romains utilisaient les lampes à huile pour s’éclairer.

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Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 33 45 contact@fa-barzan.com

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English :

The Romans used oil lamps for lighting.

L’événement Atelier participatif Fabrication d’une lampe à huile Barzan a été mis à jour le 2026-06-17 par Royan Atlantique