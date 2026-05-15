Initiation à l’archéologie Site du Fâ Musée du Fâ Barzan
Initiation à l’archéologie Site du Fâ Musée du Fâ Barzan mercredi 22 juillet 2026.
Barzan
Initiation à l’archéologie Site du Fâ
Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-08-19 12:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Cette activité s’adresse aux petits et grands. Elle permet de fouiller en conditions réelles et de découvrir de véritables traces de nos ancêtres Gallo-romains. Sur réservation. Places limitées. A partir de 10 ans.
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Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 33 45 contact@fa-barzan.com
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English :
This activity is designed for young and old alike. It lets you dig in real-life conditions and discover real traces of our Gallo-Roman ancestors. Reservations required. Places limited. Ages 10 and up.
L’événement Initiation à l’archéologie Site du Fâ Barzan a été mis à jour le 2026-05-15 par Royan Atlantique
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