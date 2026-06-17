Visite guidée familiale Musée du Fâ Barzan

Barzan

Visite guidée familiale

Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 11:00:00

fin : 2026-08-25 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Accompagnés d’un(e) guide costumé(e), plongez au cœur de l’Antiquité et remontez le temps à la découverte de l’ancienne ville portuaire de Novioregum (?).

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Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 33 45 contact@fa-barzan.com

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English :

Accompanied by a costumed guide, immerse yourself in the heart of antiquity and travel back in time to discover the ancient port city of Novioregum (?).

L’événement Visite guidée familiale Barzan a été mis à jour le 2026-06-17 par Royan Atlantique