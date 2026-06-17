Atelier participatif Écrire à la romaine Musée du Fâ Barzan vendredi 3 juillet 2026.

Barzan

Atelier participatif Écrire à la romaine

Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 11:00:00

fin : 2026-08-28 12:00:00

Date(s) :

2026-07-03

.

Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 33 45 contact@fa-barzan.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier participatif Écrire à la romaine Barzan a été mis à jour le 2026-06-17 par Royan Atlantique