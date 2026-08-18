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AGENDA · Augignac

Randonnée bien-être Augignac

samedi 28 novembre 2026 · Augignac

Randonnée bien-être Augignac

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
24300 Augignac
Département
Dordogne
Tarif

Augignac

Randonnée bien-être

Augignac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 09:00:00
fin : 2026-11-28

Date(s) :
2026-11-28

Randonnée pédestre et marche nordique dans le cadre de la fête d’automne du Comité des fêtes d’Augignac.
Randonnée pédestre et marche nordique dans le cadre de la fête d’automne du Comité des fêtes d’Augignac.   .

Augignac 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 09 24 44 

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English : Randonnée bien-être

Walking tour as part of the Comité des fêtes d’Augignac’s autumn festival.

L’événement Randonnée bien-être Augignac a été mis à jour le 2026-08-18 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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