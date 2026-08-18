Randonnée bien-être Augignac
samedi 28 novembre 2026 · Augignac
Informations pratiques
Augignac
Randonnée bien-être
Augignac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 09:00:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Randonnée pédestre et marche nordique dans le cadre de la fête d’automne du Comité des fêtes d’Augignac.
Randonnée pédestre et marche nordique dans le cadre de la fête d’automne du Comité des fêtes d’Augignac. .
Augignac 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 09 24 44
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English : Randonnée bien-être
Walking tour as part of the Comité des fêtes d’Augignac’s autumn festival.
L’événement Randonnée bien-être Augignac a été mis à jour le 2026-08-18 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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