Randonnée Brassy
Randonnée Brassy dimanche 31 mai 2026.
Brassy
Randonnée
Eglise Brassy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:30:00
fin : 2026-05-31 14:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Randonnée à Brassy. Départ de l’église à 9h30. 17kms. Repas tiré du sac le midi à l’étang poitreau. .
Eglise Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 82 98 71
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English : Randonnée
L’événement Randonnée Brassy a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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