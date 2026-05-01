Brassy

Randonnée

Eglise Brassy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:30:00

fin : 2026-05-31 14:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Randonnée à Brassy. Départ de l’église à 9h30. 17kms. Repas tiré du sac le midi à l’étang poitreau. .

Eglise Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 82 98 71

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English : Randonnée

L’événement Randonnée Brassy a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs