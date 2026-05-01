Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Randonnée Brassy

Randonnée Brassy dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 58140 Brassy

Département : Nièvre

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Brassy

Randonnée

Eglise Brassy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:30:00
fin : 2026-05-31 14:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Randonnée à Brassy. Départ de l’église à 9h30. 17kms. Repas tiré du sac le midi à l’étang poitreau.   .

Eglise Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 82 98 71 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée

L’événement Randonnée Brassy a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

À voir aussi à Brassy (Nièvre)