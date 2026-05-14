Randonnée caritative Route du Vigen Boisseuil
Randonnée caritative Route du Vigen Boisseuil dimanche 7 juin 2026.
Boisseuil
Randonnée caritative
Route du Vigen Espace Culturel du Crouzy Boisseuil Haute-Vienne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
L’association Le Crabe du Petit Zèbre organise une randonnée caritative au départ de l’Espace Crouzy. Cette journée familiale et conviviale soutient les enfants atteints de cancer ainsi que les enfants neuroatypiques (TSA, TDAH, DYS, HPI…). Un parcours nature accessible aux familles et aux marcheurs permettra de participer à une action solidaire locale. Pour chaque inscription, 1 € sera reversé à Institut Gustave Roussy afin de soutenir la recherche contre les cancers pédiatriques. Sur place ambiance conviviale, buvette, gâteaux et accueil par les bénévoles tout au long du parcours.
Départ à 9h30. Parcours de 8km. .
Route du Vigen Espace Culturel du Crouzy Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 35 24 39 lecrabedupetitzebre@gmail.com
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English : Randonnée caritative
L’événement Randonnée caritative Boisseuil a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Limoges Métropole
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