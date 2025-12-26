Spectacle Imprévisible, Route du Vigen Boisseuil

Spectacle Imprévisible

Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil Haute-Vienne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Plus qu’un spectacle, une expérience… Connaissez-vous la sensation de Déjà-vu ? Via des images remontant au matin même, le public découvre que Mathieu Stepson, gagnant de l’émission La France a un Incroyable Talent a l’étrange sensation d’avoir rêvé le spectacle de ce soir. Mais un élément troublant vient semer le doute, était ce vraiment un rêve ? Face à cela, il décide de jouer avec l’imprévisible pour vérifier

ses souvenirs…

Réservations en ligne (en lien). .

Route du Vigen Espace Crouzy Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 91 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Imprévisible

L’événement Spectacle Imprévisible Boisseuil a été mis à jour le 2025-12-23 par OT Limoges Métropole