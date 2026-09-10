Randonnée commentée « Le Moulin de Binaou », Église de Vielle, Vielle-Saint-Girons
samedi 19 septembre 2026 · Église de Vielle · Vielle-Saint-Girons
Informations pratiques
Randonnée commentée « Le Moulin de Binaou » Samedi 19 septembre, 14h00 Église de Vielle Landes
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Les Cocosates Randonneurs vous invitent à découvrir le moulin de Binaou et les secrets de son eau, en compagnie de Jean Lambert, hydrologue.
Randonnée de 8 km.
Gratuit, sur inscription au 06 85 68 90 09.
Dans le cadre de la Micro-Folie « L’eau : inspirante, créatrice, vulnérable » et des Journées européennes du patrimoine.
Église de Vielle 40560 Vielle-Saint-Girons Vielle-Saint-Girons 40560 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 68 90 09 »}]
Les Cocosates Randonneurs vous amènent à la découverte du Moulin de Binaou et des secrets de son eau, accompagnés par Jean Lambert, hydrologue.
©BITCastetsCLNT
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