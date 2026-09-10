Randonnée commentée « Le Moulin de Binaou », Église de Vielle, Vielle-Saint-Girons

Informations pratiques

Randonnée commentée « Le Moulin de Binaou » Samedi 19 septembre, 14h00 Église de Vielle Landes

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Les Cocosates Randonneurs vous invitent à découvrir le moulin de Binaou et les secrets de son eau, en compagnie de Jean Lambert, hydrologue.

Randonnée de 8 km.

Gratuit, sur inscription au 06 85 68 90 09.

Dans le cadre de la Micro-Folie « L’eau : inspirante, créatrice, vulnérable » et des Journées européennes du patrimoine.

Église de Vielle 40560 Vielle-Saint-Girons Vielle-Saint-Girons 40560 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 68 90 09 »}]

Les Cocosates Randonneurs vous amènent à la découverte du Moulin de Binaou et des secrets de son eau, accompagnés par Jean Lambert, hydrologue.

©BITCastetsCLNT