Randonnée commentée sur la biodiversité et l’apiculture à St Martin d’Arcé La Riberdière Baugé-en-Anjou
Randonnée commentée sur la biodiversité et l’apiculture à St Martin d’Arcé La Riberdière Baugé-en-Anjou jeudi 2 juillet 2026.
Baugé-en-Anjou
Randonnée commentée sur la biodiversité et l’apiculture à St Martin d’Arcé
La Riberdière L’Or de la Ruche Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13
Randonnée commentée sur la biodiversité et l’apiculture à Baugé
Randonnée de 8 km commentée sur la biodiversité et l’apiculture, cette dernière sera suivie d’une dégustation des produits de la ruche. Départ groupé à 18h00, 4 € par personne. Inscription obligatoire au 06 68 19 47 43 .
La Riberdière L’Or de la Ruche Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 68 19 47 43
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English :
Guided walk on biodiversity and beekeeping in Baugé
L’événement Randonnée commentée sur la biodiversité et l’apiculture à St Martin d’Arcé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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