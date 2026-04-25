Randonnée commentée sur la biodiversité et l’apiculture à St Martin d’Arcé La Riberdière Baugé-en-Anjou

Baugé-en-Anjou

Randonnée commentée sur la biodiversité et l’apiculture à St Martin d’Arcé

La Riberdière L’Or de la Ruche Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Randonnée commentée sur la biodiversité et l’apiculture à Baugé

Randonnée de 8 km commentée sur la biodiversité et l’apiculture, cette dernière sera suivie d’une dégustation des produits de la ruche. Départ groupé à 18h00, 4 € par personne. Inscription obligatoire au 06 68 19 47 43 .

La Riberdière L’Or de la Ruche Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 68 19 47 43

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English :

Guided walk on biodiversity and beekeeping in Baugé

L’événement Randonnée commentée sur la biodiversité et l’apiculture à St Martin d’Arcé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme de l’Anjou Vert