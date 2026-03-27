Randonnée contée (9 mai 2026) – Marie Chiff’mine – Festival Fabula Ferme de la harpe Rennes
Randonnée contée (9 mai 2026) – Marie Chiff’mine – Festival Fabula Ferme de la harpe Rennes samedi 9 mai 2026.
Randonnée contée (9 mai 2026) – Marie Chiff’mine – Festival Fabula Ferme de la harpe Rennes Samedi 9 mai, 10h30 Tarif plein : 5 €, réduit : gratuit
Une balade dans la nature ponctuée d’histoires, de chansons et de devinettes avec la conteuse bretonne Marie Chiff’mine au festival Fabula.
La randonnée contée
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Sur un chemin, dans un jardin ou au bord d’un champ, la marche s’interrompt régulièrement pour une histoire. Les arbres, les plantes et les paysages deviennent prétextes à des contes, des chansons ou des devinettes inspirés par la nature.
_**Tout public à partir de 8 ans**_
### L’artiste
Conteuse bretonne installée en Haute-Bretagne, Marie Chiff’mine puise dans les traditions orales et dans le monde végétal pour nourrir ses histoires. Son univers mêle contes, humour, chansons et culture populaire.
### Expérience du public
La randonnée de **3 km** alterne marche tranquille et pauses d’écoute. On avance ensemble, puis on s’arrête pour une histoire avant de reprendre le chemin. La balade devient peu à peu un moment de découverte où la nature et l’imaginaire se répondent. **Prévu pour les poussettes**
### Contexte festival
Cette randonnée contée fait partie de la 1ère édition du festival Fabula, un rendez-vous dédié aux arts du conte et de l’oralité. Une belle idée de sortie à Rennes entre amis, famille, avec enfants pendant le week-end du 8 mai !
**Programmation du samedi 9 mai :**
* 10h — Stage initiation conte — Gilbert Chevelu
* 10h30 — Randonnée contée — Marie Chiff’mine
* 11h — La croqueuse de mots — Sklaeren
* 15h — Ulysse maudit sois-tu — Duo Albaricate
* 16h30 — Atelier d’écriture — Élisabeth Troestler
* 20h — Le village — Sklaeren
* 22h — Conteur ? conteur — Yannick Jaulin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-09T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-09T11:30:00.000+02:00
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https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture
Ferme de la harpe Avenue Charles-et-Raymonde-Tillon 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
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