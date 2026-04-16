Randonnée crépusculaire lac des Settons Lac des Settons Poil

Poil

Randonnée crépusculaire lac des Settons

Lac des Settons 96 route de La Corne au Cerf Poil Nièvre

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 21:00:00

fin : 2026-05-08 23:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Partez à la découverte du crépuscule dans un cadre naturel préservé avec Clément l’Astroguide. Nous marcherons quelques kilomètres et explorerons de façon ludique et accessible la nuit qui s’installe progressivement sur le Morvan.

Cette activité familiale permettra de rencontrer ceux qui les peuplent, rapaces nocturnes, chauves-souris et insectes. Nous pourrons ressentir les changements d’atmosphères et explorer les étoiles à l’œil nu. .

Lac des Settons 96 route de La Corne au Cerf Poil 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bienvenue@clement-astroguide.fr

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English : Randonnée crépusculaire lac des Settons

L’événement Randonnée crépusculaire lac des Settons Poil a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Rives du Morvan