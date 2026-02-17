Séjour Parenthèse Laine Les Gîtes du Moulin de Poil Poil

Séjour Parenthèse Laine

Tarif : 750 – 750 – 820 EUR

Parenthèse laine

5 jours pour ralentir, créer et prendre soin de soi au coeur du Morvan, grâce aux arts du fil

Et si, pendant quelques jours,

vous laissiez le monde tourner sans vous

pour revenir à l’essentiel vos mains, votre bien-être, la matière ?

Au cœur du Morvan, je vous invite à une parenthèse douce, enveloppante,

où la laine devient un fil conducteur vers plus de calme, de présence et de plaisir créatif.

Prochain séjour Parenthèse laine du mardi 29/09/2026 au dimanche 04/10/2026

À qui s’adresse ce séjour ?

Ce séjour est fait pour vous si

• Vous aimez le tricot et les arts du fil, même sans être experte

• Vous ressentez le besoin de ralentir, de souffler

• Vous cherchez une expérience créative ET ressourçante,

pas un stage intensif

• Vous avez envie de faire avec vos mains pour apaiser votre esprit

• Vous aspirez à une ambiance chaleureuse, sécurisante et non jugeante

Ici, on ne cherche pas la performance,

on aspire au bonheur (rien que ça).

Le constat trop plein, fatigue, dispersion

Beaucoup de personnes créatives s’éloignent de leur inventivité à cause d’écueils classiques

• Une fatigue diffuse, difficile à nommer

• Des tensions accumulées (physiques ou mentales)

• Le sentiment de ne jamais vraiment s’arrêter

Résultat une créativité un peu en sommeil, alors qu’elle est souvent la clé.

Les mains savent pourtant ce que la tête oublie souvent

Créer apaise. Répéter calme. Réparer réconcilie.

La Parenthèse Laine

une autre façon de se faire du bien

Ce séjour a été conçu comme un espace de respiration.

Un cadre doux, structuré mais souple, où les pratiques textiles deviennent

• un accompagnement vers la détente

• des portes d’entrée vers plus de présence

• des gestes qui recentrent

Mon approche s’appuie sur l’écoute, le respect du rythme de chacun·e

et une sensibilité fantaisiste qui me définit, que j’ai consolidée dans mon parcours de médiatrice et une formation en art-thérapie,

pour que chacun se sente libre d’explorer… ou simplement d’être là.

✨ Ce que vous allez vivre pendant ces 5 jours

Création textile

• Cercles de tricot (tous niveaux, accompagnement personnalisé)

• Découverte du filage comprendre et expérimenter la transformation de la fibre

• Initiation au tissage à la main

• Visible mending réparer en rendant visible, beau et porteur de sens

• Une approche sensible et accessible, sans pression de résultat

Bien-être & ressourcement

• Un rythme doux, alternant temps guidés et temps libres

• Yoga débutant, axé sur la détente et la respiration

• Promenades en forêt pour s’ancrer et s’oxygéner

• Des repas faits avec soin, chaleureux et réconfortants

• Du repos. Du vrai. Sans justification.

Sens & lien à la matière

• Visite d’une ferme lainière

• Découverte de la filière laine en France

• Comprendre d’où vient la matière que l’on travaille et renouer avec son histoire

L’offre

La Parenthèse Laine, c’est

• 5 jours 4 nuits dans le Morvan

• Tous les ateliers créatifs (tricot, filage, tissage, visible mending)

• Les temps de bien-être et d’accompagnement

• Les visites et découvertes autour de la laine

• L’hébergement et les repas

Groupe à taille humaine, pour préserver l’intimité, la qualité des échanges et la profondeur de l’expérience.

Un cadre sécurisant

• Aucun niveau requis

• Aucun objectif à atteindre

• Aucune obligation de faire si vous avez besoin de repos

Vous venez comme vous êtes.

Le reste se tisse sur place.

Et en bonus, des moments d’échange avec les autres participant·es et moi en amont du séjour, pour commencer à se rencontrer.

Prête à entrer

dans la Parenthèse ?

Si vous sentez que c’est le bon moment pour

• ralentir

• créer autrement

• prendre soin de vous sans culpabilité

Alors cette parenthèse est là pour vous.

Réservez votre place pour La Parenthèse Laine

Le Morvan vous attend.

La laine aussi. .

Les Gîtes du Moulin de Poil 48 Route du Moulin Poil 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 61 74 28 contact@bombyx-laineux.fr

