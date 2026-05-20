Fête de la musique Poil Poil
Fête de la musique Poil Poil samedi 20 juin 2026.
Poil
Fête de la musique Poil
Place de l’Église Poil Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 21:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Participez à la scène ouverte de la Poil Academy et gagnez peut-être le grand honneur de faire partie de la première partie du festival Poil Occulte le samedi 11 juillet 2026. Tout le monde est bienvenu, grands et petits, avec sa voix, son instrument, sa mamie ou son groupe de punk !
Buvette et petite restauration .
Place de l’Église Poil 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté poilauxpotes@etik.com
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English : Fête de la musique Poil
L’événement Fête de la musique Poil Poil a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Rives du Morvan
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