Poil

Fête de la musique Poil

Place de l’Église Poil Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 21:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Participez à la scène ouverte de la Poil Academy et gagnez peut-être le grand honneur de faire partie de la première partie du festival Poil Occulte le samedi 11 juillet 2026. Tout le monde est bienvenu, grands et petits, avec sa voix, son instrument, sa mamie ou son groupe de punk !

Buvette et petite restauration .

Place de l’Église Poil 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté poilauxpotes@etik.com

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English : Fête de la musique Poil

L’événement Fête de la musique Poil Poil a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Rives du Morvan