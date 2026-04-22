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Concert Corn’ Blues au château d’Ettevaux Poil

Concert Corn’ Blues au château d’Ettevaux Poil vendredi 21 août 2026.

Adresse : Château d'Ettevaux

Ville : 58170 Poil

Département : Nièvre

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 3 3 3 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Poil

Concert Corn’ Blues au château d’Ettevaux

Château d’Ettevaux Poil Nièvre

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:30:00
fin : 2026-08-21 23:30:00

Date(s) :
2026-08-21

Concert Corn’Blues -Château d’Ettevaux à partir de 19h30
Restauration et buvette sur place
Entrée 3€, gratuit pour les enfants
Contact Charly de Galembert au 06 66 59 66 47   .

Château d’Ettevaux Poil 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 59 66 47 

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English : Concert Corn’ Blues au château d’Ettevaux

L’événement Concert Corn’ Blues au château d’Ettevaux Poil a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Rives du Morvan

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