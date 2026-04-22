Concert Corn’ Blues au château d’Ettevaux Poil
Concert Corn’ Blues au château d’Ettevaux Poil vendredi 21 août 2026.
Poil
Concert Corn’ Blues au château d’Ettevaux
Château d’Ettevaux Poil Nièvre
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:30:00
fin : 2026-08-21 23:30:00
Date(s) :
2026-08-21
Concert Corn’Blues -Château d’Ettevaux à partir de 19h30
Restauration et buvette sur place
Entrée 3€, gratuit pour les enfants
Contact Charly de Galembert au 06 66 59 66 47 .
Château d’Ettevaux Poil 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 59 66 47
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English : Concert Corn’ Blues au château d’Ettevaux
L’événement Concert Corn’ Blues au château d’Ettevaux Poil a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Rives du Morvan
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