Poil

Concert Corn’ Blues au château d’Ettevaux

Château d’Ettevaux Poil Nièvre

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:30:00

fin : 2026-08-21 23:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Concert Corn’Blues -Château d’Ettevaux à partir de 19h30

Restauration et buvette sur place

Entrée 3€, gratuit pour les enfants

Contact Charly de Galembert au 06 66 59 66 47 .

Château d’Ettevaux Poil 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 59 66 47

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English : Concert Corn’ Blues au château d’Ettevaux

L’événement Concert Corn’ Blues au château d’Ettevaux Poil a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Rives du Morvan